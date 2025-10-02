Ричмонд
Путин призвал обратить внимание на россиян с низкими доходами

Путин: власти РФ должны обратить внимание на россиян с небольшими доходами.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Власти РФ должны обратить внимание на россиян с небольшими доходами, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами. Почему? Потому что это имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Выступление Владимира Путина на «Валдае». Онлайн-репортаж >>