«Хлеб Победы», парк Писателей, карта путешествий. Какие инициативы победили в проекте «Минская смена-2025»

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком определил проекты — победители конкурса молодежных инициатив «Минская смена — 2025», сообщает БЕЛТА.
Обладателем Гран-при стала Алина Антоненко, которая занималась разработкой проекта «Хлеб — невидимая сила Победы». Он включает в себя пять блоков. Один из них — «Хлеб войны», рецептуры, в которых каждый грамм муки, каждая щепотка соли была на вес золота. Также представлены архивные фото, видео. В блоке «Память моей семьи» раскрываются судьбы родственников сотрудников минских хлебозаводов, «История хлебозаводов» — как работали предприятия в военное время.
Проекты-победители определили также по 11 направлениям. В их числе приложение PillTracker, приложение для электронных проездных, вендинговые аппараты как способ популяризации белорусских брендов. Также награду получили создатели коллекции белорусских костюмов, виртуального путеводителя AdvenTech, карты путешествий «Открой Беларусь».
Отмечены проекты «Навигация в цифровом пространстве», «Адаптация молодых специалистов на предприятиях и в коллективах», разработка обучающего сервиса для студентов и молодых специалистов в сфере землеустройства и геодезии, образовательная игра по тематике биоразнообразия.
Кроме того, высокую оценку получила концепция комплексного развития ландшафтных территорий Лошицкой и Слепянской водных систем, Парка писателей по проспекту Независимости. -0-
