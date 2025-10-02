«Хлеб Победы», парк Писателей, карта путешествий. Какие инициативы победили в проекте «Минская смена-2025»

Обладателем Гран-при стала Алина Антоненко, которая занималась разработкой проекта «Хлеб — невидимая сила Победы». Он включает в себя пять блоков. Один из них — «Хлеб войны», рецептуры, в которых каждый грамм муки, каждая щепотка соли была на вес золота. Также представлены архивные фото, видео. В блоке «Память моей семьи» раскрываются судьбы родственников сотрудников минских хлебозаводов, «История хлебозаводов» — как работали предприятия в военное время.