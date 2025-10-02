Путин пообещал отменить визы для граждан Китая

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевой темой форума стал анализ процессов становления многополярной системы международных отношений и обсуждение возможных направлений ее развития.