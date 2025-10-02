Путин заявил о необходимости изменить рынок труда и увеличить зарплаты

Ранее, 1 октября 2025 года, вступил в силу указ президента РФ о повышении окладов госслужащих и дипломатов на 7,6%. Это решение затронуло широкий круг работников федеральных органов власти, а также сотрудников ведомств с особыми условиями службы, что стало частью комплексных мер по увеличению оплаты труда и поддержке высококвалифицированных специалистов.