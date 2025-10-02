В Беларуси из 290 тыс. нарушений земельного законодательства более половины устранены или узаконены

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам инвентаризации, проведенной несколько лет назад, в стране выявлено 290 тыс. случаев несоответствия фактических и документальных границ земельных участков, предоставленных гражданам и юрлицам. На сегодня 8,1%, или более 23 тыс., узаконены, свыше 63 тыс. (21,4%) устранены. Такие данные во время круглого стола в журнале «Экономика Беларуси» привел начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Сергей Костров.
«В отношении еще 72 тыс. случаев (24,9%) возможно оформление документов без процедуры легализации, поскольку имеется подтверждение законности пользования. И 31,6% — 91 746 землепользователей — не предприняли пока никаких действий», — подчеркнул Сергей Костров.
На начало августа в Брестской области, например, выявлено 31 890 нарушений земельного законодательства, 5,8% легализованы, в 29,2% это невозможно, 7,3% — в процессе, 16,1% устранили добровольно, 27,7% — выжидают. В Витебской области таких неопределившихся 45,7% — более 7 тыс., Гомельской — 6848 (15,6%), Гродненской — 9585 (23,8%), Минской — 47 084 (39,1%), Могилевской — 11 289 (43,4%). В Минске 50,8% нарушений легализовано — 6257 из 12 320, в 9,7% случаев процесс идет. Никак не отреагировали на амнистию 9,9% землепользователей и собственников.
«Поскольку пошел большой поток обращений в местные исполкомы и, естественно, поручений в организации по землеустройству, с которым исходя из численности работников справиться было проблематично, то для снятия социальной напряженности в каждой организации по землеустройству создана электронная очередь», — отметил Сергей Костров.
Он подчеркнул, что очередь растянулась почти на год, но каждый может в онлайн-режиме следить за ее движением и понимать, когда возможно выполнение работ. Людям разъяснено: если подано заявление, то дата зафиксирована и стоимость оформляемой земли для них не вырастет. У них на руках заключенный договор подряда, в соответствии с которым они уведомляются о дате оплаты стоимости работ. С момента оплаты срок выполнения работ и подготовки документов — 25 рабочих дней.
«Более того, сейчас занимаемся упрощением и удешевлением оформления землеустроительных материалов, — уточнил Сергей Костров. — Для тех, кто сейчас стоит в очереди, все обойдется даже дешевле, поскольку из процедуры исключается проект отвода земель, а это минус примерно Br300 от стоимости работ. Кроме того, землеустроительные работы освобождены от налога на добавленную стоимость — это минус 20%».-0-
*Полный текст читайте в журнале «Экономика Беларуси».