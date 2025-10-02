В Беларуси из 290 тыс. нарушений земельного законодательства более половины устранены или узаконены

Он подчеркнул, что очередь растянулась почти на год, но каждый может в онлайн-режиме следить за ее движением и понимать, когда возможно выполнение работ. Людям разъяснено: если подано заявление, то дата зафиксирована и стоимость оформляемой земли для них не вырастет. У них на руках заключенный договор подряда, в соответствии с которым они уведомляются о дате оплаты стоимости работ. С момента оплаты срок выполнения работ и подготовки документов — 25 рабочих дней.