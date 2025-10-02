Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал повысить зарплату высококвалифицированным специалистам

Путин: высококвалифицированные специалисты должны получать высокую зарплату.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Высококвалифицированные специалисты в России должны получать более высокую зарплату, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы должны изменить рынок труда, структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке труда. Что я имею в виду… мы должны повысить производительность труда, а это значит, что оплату больше должны получать высококвалифицированные специалисты», — сказал Путин.

Выступление Владимира Путина на «Валдае». Онлайн-репортаж >>