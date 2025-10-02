Юлия Темникова выразила соболезнования в связи со смертью Александра Куприянова

Она назвала смерть Куприянова невосполнимой утратой для всего медиасообщества страны. Темникова отметила, что Александр Иванович оставил яркий след в отечественной журналистике. Она напомнила, что, начав карьеру корреспондентом в молодежных изданиях Дальнего Востока, он прошел путь до главного редактора «Вечерней Москвы». По ее словам, его преданность делу, незаурядный талант, энергия и умение видеть новые горизонты способствовали превращению городской газеты в современный медиахолдинг, который подробно и всесторонне освещает жизнь столицы.