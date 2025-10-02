Юлия Темникова выразила соболезнования в связи со смертью Александра Куприянова

Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова.
Она назвала смерть Куприянова невосполнимой утратой для всего медиасообщества страны. Темникова отметила, что Александр Иванович оставил яркий след в отечественной журналистике. Она напомнила, что, начав карьеру корреспондентом в молодежных изданиях Дальнего Востока, он прошел путь до главного редактора «Вечерней Москвы». По ее словам, его преданность делу, незаурядный талант, энергия и умение видеть новые горизонты способствовали превращению городской газеты в современный медиахолдинг, который подробно и всесторонне освещает жизнь столицы.
— Мы навсегда сохраним благодарность Александру Ивановичу за неизменный интерес к деятельности Транспортного комплекса Москвы и возможность напрямую обращаться к огромной аудитории со страниц издания. Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Ивановича. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах, — сказала она.
Александр Куприянов скончался 2 октября, он руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года. Журналист является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России. «Вечерняя Москва» рассказала о карьере Александра Куприянова.