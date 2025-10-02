Ричмонд
Путин оценил сравнение себя с Александром I

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, заявил, что не чувствует себя «императором», несмотря на то, что институты и международные структуры ослабевают и лидерам стран приходится решать многие вопросы лично. Так глава государства ответил на вопрос о том, ощущает ли он себя как российский император Александр I, который самостоятельно вел переговоры о будущем мироустройстве на Венском конгрессе.

— Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница, — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что император «объединил Европу силой» и победил противника, который вторгся на территорию России. При этом, по словам Путина, решения Александра I и Венского конгресса, которые иногда были спорными, должны оценивать историки, передает сайт Кремля.

4 мая Владимир Путин заявил, что он не считает себя вершителем судеб или политиком, который «делает что-то большее». Глава государства отметил, что живет и дышит одним воздухом с гражданами, и выразил надежду, что это продолжится как можно дольше.