Путин оценил сравнение себя с Александром I

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, заявил, что не чувствует себя «императором», несмотря на то, что институты и международные структуры ослабевают и лидерам стран приходится решать многие вопросы лично. Так глава государства ответил на вопрос о том, ощущает ли он себя как российский император Александр I, который самостоятельно вел переговоры о будущем мироустройстве на Венском конгрессе.