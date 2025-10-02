Ричмонд
Путин: Все проблемы со Швецией решены в Полтавской битве

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что исторические споры с Швецией и Финляндией давно закрыты.

Источник: Life.ru

«Все проблемы, которые у России были со Швецией, мы решили в ходе Полтавского сражения. А с Финляндией в чём проблема? Нет никаких проблем. Всё было подписано по результатам Второй мировой войны. Захотели поживиться в случае стратегического поражения России? Оттяпать назад?» — сказал он.

Полтавская битва 1709 года стала ключевым сражением Северной войны, в которой русская армия разгромила войска Карла XII и укрепила позиции России как великой державы.

С Финляндией границы были закреплены после Второй мировой войны. По мирному договору 1947 года страна официально отказалась от территориальных претензий и закрепила статус нейтрального государства. Однако в 2023—2024 годах Финляндия и Швеция вступили в НАТО, что Москва расценила как шаг к усилению военной угрозы у своих границ.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

