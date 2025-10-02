Ричмонд
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за сквозной трещины в жилом доме

В донской столице будет создан оперативный штаб по предотвращению возможных ЧС из-за треснувшего дома.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице 2 октября был введен режим повышенной готовности в связи с опасным состоянием дома на улице Ивановского, 34. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Александр Скрябин.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС. Администрация Октябрьского района должна будет создать оперативный штаб, чтобы следить за обстановкой и предупредить возможные чрезвычайнын ситуации.

Напомним, что 1 октября в пятиэтажном доме с тремя подъездами зафиксировали сквозную трещину. К ликвидации последствий ЧП были привлечены экстренные службы и специализированные экспертные организации.

— Жильцы третьего подъезда покинули свои квартиры, в маневренный фонд переселено 18 человек, из них один несовершеннолетний. Приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц в данный подъезд, — говорится в сообщении.

В ближайшее специалисты проведут обследование технического состояния здания, по итогам которого будет принято решение о его дальнейшей судьбе.