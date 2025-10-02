«Жил на износ»: писатель и редактор Юрий Козлов — об Александре Куприянове

В четверг, 2 октября, скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Многие, кто знал его лично, выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича, и самой редакции. Главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов рассказал о том, каким ему запомнился коллега.
— Куприянов — легенда советской и российской журналистики, один из организаторов современного медиапространства, поднявший со дна «Вечернюю Москву» и ряд других изданий. Помимо этого он был прекрасным писателем, автором многих повестей и романов. Он не щадил себя, жил на износ, был широк душой, верен в дружбе. У него был свой моральный кодекс: не лгать, не предавать, не продаваться. Этому кодексу он следовал всю жизнь, — вспоминает Козлов.
Юрий Козлов рассказал, что Куприянов на протяжении многих лет был постоянным автором его «Роман-газеты». Он выразил сожаление, отметив, что без Куприянова литература и журналистика будет неполной, передает «МК».
Куприянов руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года. Журналист является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России. «Вечерняя Москва» рассказала о карьере Александра Куприянова.