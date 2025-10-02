«Жил на износ»: писатель и редактор Юрий Козлов — об Александре Куприянове

— Куприянов — легенда советской и российской журналистики, один из организаторов современного медиапространства, поднявший со дна «Вечернюю Москву» и ряд других изданий. Помимо этого он был прекрасным писателем, автором многих повестей и романов. Он не щадил себя, жил на износ, был широк душой, верен в дружбе. У него был свой моральный кодекс: не лгать, не предавать, не продаваться. Этому кодексу он следовал всю жизнь, — вспоминает Козлов.