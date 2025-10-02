Традиционный праздник для первокурсников прошел в БГУ

Праздничное мероприятие «Виват, студент БГУ!» собрало около 4 тыс. студентов. Как отметил ректор вуза Андрей Король, этот праздник всегда наполнен особой атмосферой. Также он напомнил о внутренней силе университета, которая заключена в единстве поколений и возвратов. «Разные пути и дороги привели в БГУ совершенно разных людей. Каждый из вас — это своя Вселенная, со своим ритмом, ценностями, миссиями и предназначением», — подчеркнул руководитель вуза.