2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный праздник для первокурсников прошел в БГУ. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе вуза.
Праздничное мероприятие «Виват, студент БГУ!» собрало около 4 тыс. студентов. Как отметил ректор вуза Андрей Король, этот праздник всегда наполнен особой атмосферой. Также он напомнил о внутренней силе университета, которая заключена в единстве поколений и возвратов. «Разные пути и дороги привели в БГУ совершенно разных людей. Каждый из вас — это своя Вселенная, со своим ритмом, ценностями, миссиями и предназначением», — подчеркнул руководитель вуза.
Ректор также рассказал первокурсникам о главных особенностях Белорусского государственного университета. С БГУ начинается история многих высших учебных заведений в Беларуси. «Дальнейшая траектория вуза и развитие страны во многом зависят от вашей инициативности, стремлений, успехов в учебе и самореализации», — поделился ректор. Он напутствовал первокурсников стремиться открывать себя, сравнивать, сопоставлять, ставить цели, задавать вопросы себе и преподавателям.
От лица студенчества к участникам обратилась курсантка военного факультета, 400-балльница по ЦТ и ЦЭ Анна Мурашко. «Сегодня мы стали частью большой и дружной семьи БГУ. Это вызывает несомненное чувство гордости и накладывает ответственность. Теперь от наших академических успехов, творческих и спортивных достижений зависит настоящее и будущее развитие университета и всей страны», — отметила она.
Во время праздника прошел традиционный парад деканов с внесением штандартов факультетов университета и лазерным шоу. Самым волнительным моментом стала студенческая клятва первокурсников, в которой прозвучали слова преданности выбранной профессии.
Продолжилась программа праздничным концертом и дискотекой.
Традиция празднования «Виват, студент БГУ!» насчитывает 28 лет. Впервые тематический вечер для всех первокурсников вуза прошел в 1997 году. Мероприятие направлено на приобщение обучающихся 1-го курса к миссии, культуре, образовательной и творческой жизни университета. -0-