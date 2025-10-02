Настоящий творческий обмен. В Могилеве пройдут гастроли Брянского областного театра драмы им. А. К. Толстого

2 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пройдут гастроли Брянского областного ордена Трудового Красного знамени театра драмы имени А. К. Толстого 11 и 12 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Могилевского областного драматического театра Ольга Кузнецова.
«Наш театр уже давно сотрудничает с российскими коллегами, с которыми сложились прочные дружеские отношения. Мы обмениваемся гастролями — в апреле этого года брянская публика очень тепло приняла наших актеров, а постановки собирали полные залы. Этому способствуют общие культурные корни, — поделилась Ольга Кузнецова. — Гастроли — это настоящий творческий обмен, который дает возможность публике увидеть новые постановки, а актерам и профессионалам — посмотреть, как работают коллеги, какие-то сценические решения. И, вероятно, что-то взять себе на заметку».
В октябре российские актеры на сцене Могилевского областного драматического театра покажут три постановки. Одна из них — трагикомедия в двух актах «Рассказы циника». Спектакль создан по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко. Познакомиться с постановкой можно будет 11 октября в 18.30.
На сцене в Могилеве актеры из Брянска представят романтическую комедию «Любовь в стиле барокко». История расскажет о холостяке, который стоит перед непростым выбором: исполнить волю родителя и жениться или потерять богатое имение. В спектакле покажут настоящие хитросплетения этой истории. А вот финал станет совсем не таким, как представлял его себе главный герой. Спектакль пройдет на сцене драмтеатра 12 октября в 18.30.
Для самых маленьких зрителей и их родителей подготовили добрый и трогательный мюзикл «Отважный щенок Бенджамин». Пройдет показ 12 октября в 12.00.
«Уверена, что наше творческое общение и обмен гастролями сделают культурную жизнь Могилевской и Брянской области еще более разнообразной и интересной», — подытожила Ольга Кузнецова-0-