Настоящий творческий обмен. В Могилеве пройдут гастроли Брянского областного театра драмы им. А. К. Толстого

На сцене в Могилеве актеры из Брянска представят романтическую комедию «Любовь в стиле барокко». История расскажет о холостяке, который стоит перед непростым выбором: исполнить волю родителя и жениться или потерять богатое имение. В спектакле покажут настоящие хитросплетения этой истории. А вот финал станет совсем не таким, как представлял его себе главный герой. Спектакль пройдет на сцене драмтеатра 12 октября в 18.30.