Сын Михаила Круга женился на девушке, которую нашел на шоу «Давай поженимся»

Российский певец Александр Круг, сын «короля русского шансона» Михаила Круга, женился на стилисте Ульяне Сытиновой — они познакомились в конце 2024 года на шоу «Давай поженимся». Об этом в четверг, 2 октября, сообщил канал «Звездная пыль».

Круг и Сытинова рассказали, что начали встречаться, в феврале 2025 года. Позднее пара сообщила, что отложила свадьбу до мая 2026 года из-за графика гастролей артиста.

— Сын Михаила Круга Александр женился! Его избранницей стала девушка по имени Ульяна, с которой артист познакомился на шоу «Давай поженимся!», — передает Telegram-канал.

19 мая 2024 года Александр Круг рассказал, что он решил принять участие в шоу «Новая фабрика звезд», чтобы завести знакомства с творческими людьми. При этом Круг отметил, что стал бы использовать приемы, на которые идут продюсеры для повышения просмотров проекта — пиар-романы или откровенные фотосессии.

