Скончался экс-футболист «Ротора» и «Факела»

Максим Бондаренко был воспитанником «Ротора», где выступал с 1998 по 2004 год, сообщили в клубе. Позже спортсмен играл за «Факел», калининградскую «Балтику» и «Сахалин» из Южно-Сахалинска. В сезоне-2010/11 розыгрыша Кубка России Бондаренко, будучи игроком «Сахалина», вошел в число лучших бомбардиров турнира: он забил четыре мяча, столько же на счету нападающего московского ЦСКА Сейду Думбия.