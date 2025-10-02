Велогаражи, детские площадки. Какие гражданские инициативы предлагают реализовать минчане

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие запросы поступают от минчан на конкурс гражданских инициатив в текущем году, рассказал во время диалоговой площадки с участниками проекта «Минская смена — 2025» председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран, передает корреспондент БЕЛТА.
«По последней информации, порядка 60 инициатив уже в проработке у инициаторов, которые обращаются к депутатам и в Мингорсовет. Значительная их доля касается благоустройства территорий, тех мест, где минчане проживают. Есть запрос на велогаражи и в целом на дополнительные локации. Он явно выражен. Мы над этим тоже будем работать», — сообщил Артем Цуран.
Много заявок поступает и по созданию современных спортивных площадок, установке дополнительных тренажеров. «Открыты к диалогу, собираем предложения и чуть позже будем формировать перечень победивших инициатив. Есть возможность поучаствовать», — добавил Артем Цуран.
Он отметил, что прошлый год был пробным. Комиссия определила тогда, что в городе будут обустраивать детские площадки.
Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе гражданских инициатив, который проводит Минский городской Совет депутатов, принимаются до 1 ноября. В Год благоустройства этому направлению уделяется особое внимание. В 2025 году практически все победившие проекты уже завершены, остались лишь отдельные доработки по территориям города.
Для того, чтобы реализовать инициативу в 2026 году, нужно собрать пакет документов. Основное требование — финансовое участие жителей: 10% от стоимости проекта вносят инициаторы (граждане, организации, спонсоры), а 90% компенсируется из бюджета. Коммунальные службы подключаются к процессу, чтобы вместе с инициативой провести комплексное благоустройство — озеленение, модернизацию дворовой территории.
На сайте Мингорисполкома в разделе «Городской совет» есть вкладка «Гражданские инициативы» с образцами документов и примерами уже реализованных проектов. Важно, чтобы инициатива была обоснованной и отвечала интересам большинства жителей территории. Подавать ее может только совершеннолетний гражданин, так как участие предполагает определенные финансовые обязательства. -0-
