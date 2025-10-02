Велогаражи, детские площадки. Какие гражданские инициативы предлагают реализовать минчане

«По последней информации, порядка 60 инициатив уже в проработке у инициаторов, которые обращаются к депутатам и в Мингорсовет. Значительная их доля касается благоустройства территорий, тех мест, где минчане проживают. Есть запрос на велогаражи и в целом на дополнительные локации. Он явно выражен. Мы над этим тоже будем работать», — сообщил Артем Цуран.