Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, пошутил, что больше не будет запускать беспилотники — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще, куда они долетают.
Ведущий пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» и директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федор Лукьянов в шутку спросил российского лидера, почему он посылает в Данию «столько дронов». Путин в шутку ответил, что «больше не будет» так делать.
— Знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу НЛО. Там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно — молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Вот и пусть ловят там все это, — подчеркнул глава государства.
Он заявил об этом в связи с сообщениями о беспилотниках, якобы замеченных рядом с датскими аэропортами, передает сайт Кремля.
27 сентября в СМИ появилась информация о том, что страны — члены НАТО планируют усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после инцидентов с якобы зафиксированными в воздушном пространстве Дании беспилотниками. В частности, представители блока добавят фрегат противовоздушной обороны и другие средства обороны.