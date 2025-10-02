Путин: Россия уверена в своем ядерном щите

Российская сторона уверена в своем ядерном щите. Кроме того, в стране скоро могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, сейчас над этим ведется работа. Об этом в четверг, 2 октября, президент страны Владимир Путин заявил в рамках своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — «Кинжал», оружие межконтинентальной дальности — «Авангард». У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут, — рассказал глава государства.
Отдельно Путин подчеркнул, что у России больше тактического вооружения, чем у Соединенных Штатов. Более того, Москве известно о том, что некоторые страны готовят ядерные испытания.
— Если они их проведут, Россия сделает то же самое, — заявил он в ходе выступления, которое транслирует официальный сайт Кремля.
Глава государства также заявил, что руководство Украины должно задуматься о том, что на территории страны находятся атомные электростанции (АЭС) и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.