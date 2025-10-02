Путин: Россия уверена в своем ядерном щите

— У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — «Кинжал», оружие межконтинентальной дальности — «Авангард». У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут, — рассказал глава государства.