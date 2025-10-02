«Встреча с первыми наследниками Победы». В БГУ чествовали юбиляров вуза

Теплые поздравления с красивой датой направил ректор Андрей Король. Он отметил, что практически каждый из юбиляров больше 60 лет судьбой неразрывен с БГУ. «Вы сохраняете непрерывность диалога поколений, прививаете молодежи ценность знаний, делитесь профессиональным и жизненным опытом. Ваш авторитетный возраст и мудрость — это для всех нас пример, как нужно жить: честно, открыто, в интересах страны и ближнего», — подчеркнул ректор.