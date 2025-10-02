«Встреча с первыми наследниками Победы». В БГУ чествовали юбиляров вуза

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с первыми наследниками Победы, 80-летними юбилярами БГУ прошла в вузе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.
Участниками торжества стали 15 сотрудников БГУ, которые на данный момент работают в университете. В нынешнем году они празднуют свой 80-летний юбилей. В их числе известные белорусские ученые, академики, лауреаты государственной премии, профессионалы, преданные своему делу люди.
Теплые поздравления с красивой датой направил ректор Андрей Король. Он отметил, что практически каждый из юбиляров больше 60 лет судьбой неразрывен с БГУ. «Вы сохраняете непрерывность диалога поколений, прививаете молодежи ценность знаний, делитесь профессиональным и жизненным опытом. Ваш авторитетный возраст и мудрость — это для всех нас пример, как нужно жить: честно, открыто, в интересах страны и ближнего», — подчеркнул ректор.
Присоединился к искренним словам поздравлений председатель первичной профсоюзной организации работников вуза Иван Янушевич. Он обратил внимание на исключительность сегодняшней встречи. Она проходит в первые дни октября, которые традиционно ознаменованы особым вниманием и проявлением заботы к старшему поколению. «Сегодня мы чествуем и выражаем благодарность людям уникального поколения. Это личности, которые формировали идеологию нашего государства, менталитет современного общества, своим трудом прославляли Родину», — отметил председатель он.
К слову, на протяжении года в БГУ реализовывался онлайн-проект, посвященный личным историям первых наследников долгожданной Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Как рассказала начальник пресс-службы БГУ Елена Марцулевич, поводом для запуска инициативы стало стремление необычным и трогательным образом выразить юбилярам признательность за их самоотверженность, профессионализм, мужество, интеллигентность, мастерство оставаться людьми в любой жизненной ситуации. Также это дало возможность показать консолидацию белорусского общества в преодолении страшных разрушительных последствий Великой Отечественной войны. По мнению начальника пресс-службы, проект получился очень живым. Он наполнен откровенными беседами, живыми эмоциями и воспоминаниями, переживаниями и впечатлениями.
«Каждая встреча с нашими юбилярами была глубоко осмыслена. Уверена, что многие истины и принципы старшего поколения мы пронесем через всю свою личную и профессиональную жизнь», — подытожила Елена Марцулевич. -0-