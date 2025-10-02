Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минэнерго Турции заявил, что Анкара продолжит закупать газ у России

Турция продолжит закупать у России природный газ, несмотря на призыв Вашингтона отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

Турция продолжит закупать у России природный газ, несмотря на призыв Вашингтона отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

— У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана, — пояснил министр.

Он подчеркнул, что Турция закупает энергоносители, исходя из своих потребностей, передает CNN Turk.

24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что требование президента США Дональда Трампа к европейским странам отказаться от импорта российских нефти и газа нереалистично «из-за физической реальности». Политик пояснил, что без закупок энергоносителей из России правительство не сможет обеспечить страну должным образом.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз планирует ввести пошлины на российскую нефть, которая поставляется в Венгрию и Словакию. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель этой меры заключается в том, чтобы побудить страны искать поставщиков за пределами России.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше