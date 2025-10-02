Глава Минэнерго Турции заявил, что Анкара продолжит закупать газ у России

Турция продолжит закупать у России природный газ, несмотря на призыв Вашингтона отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.
— У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана, — пояснил министр.
Он подчеркнул, что Турция закупает энергоносители, исходя из своих потребностей, передает CNN Turk.
24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что требование президента США Дональда Трампа к европейским странам отказаться от импорта российских нефти и газа нереалистично «из-за физической реальности». Политик пояснил, что без закупок энергоносителей из России правительство не сможет обеспечить страну должным образом.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз планирует ввести пошлины на российскую нефть, которая поставляется в Венгрию и Словакию. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель этой меры заключается в том, чтобы побудить страны искать поставщиков за пределами России.