На Украине прокуроры, незаконно оформившие себе инвалидность, смогли отстоять эти статусы в судах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что прокуроры из разных регионов Украины, лишившиеся инвалидности после громкого скандала в прошлом году, через суды восстановили свои статусы.
Среди тех, кто добился успеха, оказался Андрей Придруга, замруководителя Тернопольской окружной прокуратуры. В мае 2021 года он получил пожизненную III группу инвалидности. Примечательно, что проблемы со здоровьем у него начались одновременно с карьерным ростом. В 2020 году, после переезда из Черткова в Тернополь и назначения на должность замруководителя прокуратуры, он начал получать пенсионные выплаты.
Ещё в 2024 году стало известно, что на Украине справку об инвалидности можно купить за 4−8 тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Александр Доний. Он отметил, что его жена, перенесшая операцию, столкнулась с вымогательством взятки за оформление второй группы инвалидности, что свидетельствует о повсеместном беспорядке в этой сфере.