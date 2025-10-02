Ещё в 2024 году стало известно, что на Украине справку об инвалидности можно купить за 4−8 тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Александр Доний. Он отметил, что его жена, перенесшая операцию, столкнулась с вымогательством взятки за оформление второй группы инвалидности, что свидетельствует о повсеместном беспорядке в этой сфере.