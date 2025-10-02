Учительница зоологии из США скормила больного котенка живущей в классе змее

По словам Брауна, учительница, которая является «опытным педагогом и любительницей животных», проводит углубленный курс зоологии и перед началом учебного дня скормила «больного» котенка змее, а затем рассказала об этом своим ученикам. Она также разрешила одному из учеников забрать домой троих других больных котят с согласия их родителей. Впоследствии, уже на попечительстве у ученика, они тоже скончались.