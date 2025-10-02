Учительница зоологии из США скормила больного котенка живущей в классе змее

Родители учеников школы в американском штате Техас возмутились из-за поступка учительницы зоологии. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными, сообщает CBS News.
Учительница средней школы в округе Уайз держала нескольких змей в классе. Перед одним из уроков она принесла живого котенка для одной из змей и рассказала об этом своим ученикам, объяснив, что котенок был болен.
Директор Рэнди Браун сделал заявление, чтобы «разрешить ситуацию», в ответ на обвинения в социальных сетях. По его словам, один из родителей сообщил о произошедшем в полицейское управление округа и в отдел контроля за животными. Это инициировало расследование со стороны школьного округа и местных правоохранительных органов.
По словам Брауна, учительница, которая является «опытным педагогом и любительницей животных», проводит углубленный курс зоологии и перед началом учебного дня скормила «больного» котенка змее, а затем рассказала об этом своим ученикам. Она также разрешила одному из учеников забрать домой троих других больных котят с согласия их родителей. Впоследствии, уже на попечительстве у ученика, они тоже скончались.
В дальнейшем преподаватель извинилась перед учениками и убрала всех змей из класса.
Браун добавил, что местные правоохранительные органы и окружной прокурор рассмотрели дело, но вернули его в округ для принятия административных мер, говорится в материале.
В начале сентября группа детей в Южно-Африканской Республике жестоко расправилась с трехметровым тигровым питоном. Дети бросали в змею камни и пытались ударить ее доской.