Риэлтор Апрелев: рост цен на аренду недвижимости остановится в октябре

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев ответил, когда остановится рост цен на аренду квартир в России. По мнению эксперта, стабилизация ситуации может произойти к декабрю 2025 года.
В последние годы стоимость цен на аренду жилья стабильно росла и побила все рекорды. Но к концу года положение начнет стабилизироваться.
— За последние три года стал существенно выше обычный сезонный рост ставок аренды с августа по ноябрь, всегда проходивший в районе 10%. Примерный диапазон роста цен наблюдался с 15 до 25% и даже 30% «, — сказал Ридусу вице-президент Гильдии риелторов в беседе с “Ридусом”.
В 2025 году эксперты ожидают, что ситуация начнет стабилизироваться. Ставки на съемное жилье падают, арендаторы не готовы платить такими темпами. В итоге к октябрю рост цен существенно замедлится. — А с ноября-декабря начнется их реальная корректировка, — заключил риэлтор.