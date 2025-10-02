Тульская область утвердила новые МРОТ для сохранения лидерства в ЦФО

Правительство Тульской области предпринимает системные меры для сохранения лидирующих позиций региона по уровню средней зарплаты в коммерческом секторе. Как сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев, ключевым шагом в этом направлении стало подписание нового трехстороннего соглашения о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), которое вступит в силу с будущего года.
Документ, заключенный между правительством региона, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей, устанавливает дифференцированный подход к оплате труда. С 1 января 2026 года минимальная заработная плата для сотрудников внебюджетной сферы будет зафиксирована на отметке в 30 095 рублей. Для работников бюджетных учреждений гарантированный минимум составит 27 093 рубля.
Данная инициатива направлена на укрепление кадрового потенциала и дальнейшее повышение конкурентоспособности региона.
«В настоящее время по уровню минимальной заработной платы среди субъектов ЦФО регион занимает второе место», — отметил Дмитрий Миляев.
Новый региональный МРОТ, превышающий федеральный минимум, призван не только обеспечить достойный уровень жизни работников, но и стимулировать приток квалифицированных специалистов в различные отрасли экономики области.