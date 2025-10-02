Тульская область утвердила новые МРОТ для сохранения лидерства в ЦФО

Правительство Тульской области предпринимает системные меры для сохранения лидирующих позиций региона по уровню средней зарплаты в коммерческом секторе. Как сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев, ключевым шагом в этом направлении стало подписание нового трехстороннего соглашения о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), которое вступит в силу с будущего года.