Путин по ошибке назвал себя экс-главой ЦРУ во время выступления на «Валдае»

— А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой, — сказал российский лидер.
После этого он добавил, что является «будущим директором» американского ведомства, передает сайт Кремля.
В тот же день в рамках пленарного заседания «Валдая» Путин пошутил, что мог утомить участников клуба своей речью, и извинился перед ними за это.
20 августа президент США Дональд Трамп назвал полуостров Крым «очень красивым» и дважды оговорился, заявив, что он «находится в океане». По словам главы Белого дома, этот регион «огромный» и по размеру сопоставим с американским штатом Техас.
18 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером лидер Соединенных Штатов перепутал Армению с Албанией и назвал Азербайджан «Абербайджаном». Похожий случай произошел 12 сентября — тогда Трамп заявил, что «азербайджано-албанский» конфликт длился долгие годы.