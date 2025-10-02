Ричмонд
Путин по ошибке назвал себя экс-главой ЦРУ во время выступления на «Валдае»

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, оговорился и назвал себя бывшим директором ЦРУ, а не ФСБ. Это произошло на четвертом часу пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая прошла в Сочи.

— А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой, — сказал российский лидер.

После этого он добавил, что является «будущим директором» американского ведомства, передает сайт Кремля.

В тот же день в рамках пленарного заседания «Валдая» Путин пошутил, что мог утомить участников клуба своей речью, и извинился перед ними за это.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал полуостров Крым «очень красивым» и дважды оговорился, заявив, что он «находится в океане». По словам главы Белого дома, этот регион «огромный» и по размеру сопоставим с американским штатом Техас.

18 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером лидер Соединенных Штатов перепутал Армению с Албанией и назвал Азербайджан «Абербайджаном». Похожий случай произошел 12 сентября — тогда Трамп заявил, что «азербайджано-албанский» конфликт длился долгие годы.

