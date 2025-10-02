Ричмонд
В Киеве потеряли Виталия Кличко: градоначальник не явился на важное совещание

Глава ГВА Ткаченко сообщил об исчезновении мэра Киева Кличко.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Совета обороны, сообщил руководитель городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник», — уточнил Ткаченко.

Ранее мэр столицы Украины заявил, что партия «Слуга народа», лидером которой является Владимир Зеленский, стремится захватить власть в Киеве. Он отметил, что представители партии пытаются сместить его с поста мэра, несмотря на выбор жителей города.

Кличко подчеркнул, что такие действия нарушают закон. По его словам, для выражения недоверия мэру необходимо, чтобы не менее 60 депутатов городского совета подписали соответствующее предложение. Однако, как уточнил Кличко, один из инициаторов попытался действовать в одиночку, подписав документ без поддержки коллег.