В аэропортах Сочи и Геленджика введены ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Временно воздушные гавани Сочи и Геленджика не принимают и не выпускают самолеты.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
В среду временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Оренбурга. Об этом также сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Между тем, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что до конца этого года планируют провести тестирование системы биометрии в российских, а ввести ее в воздушных гаванях для идентификации пассажиров собираются в течение нескольких лет.