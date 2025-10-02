Ричмонд
В аэропортах Сочи и Геленджика введены ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Сочи и Геленджика.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Сочи и Геленджика введены ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временно воздушные гавани Сочи и Геленджика не принимают и не выпускают самолеты.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В среду временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Оренбурга. Об этом также сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Между тем, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что до конца этого года планируют провести тестирование системы биометрии в российских, а ввести ее в воздушных гаванях для идентификации пассажиров собираются в течение нескольких лет.

