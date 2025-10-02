Тульская область расширяет меры поддержки семей с детьми через корпоративную политику

Региональный демографический стандарт представляет собой комплекс рекомендаций для работодателей по созданию благоприятных условий для работников с детьми. Внедрение стандарта способствует формированию в области продуманной социальной инфраструктуры, ориентированной на потребности семей с детьми, и укреплению кадрового потенциала региона через повышение привлекательности тульских предприятий для соискателей.