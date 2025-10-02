Тульская область расширяет меры поддержки семей с детьми через корпоративную политику

В Тульской области продолжается системная работа по укреплению института семьи через развитие корпоративной социальной политики. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, региональный демографический стандарт, впервые утвержденный в 2024 году, был дополнен новыми мерами поддержки целевых категорий граждан.
Инициатива, направленная на создание благоприятных условий для работников с детьми, получила широкую поддержку среди предпринимательского сообщества. На сегодня к реализации стандарта присоединились более тысячи предприятий и организаций региона, демонстрируя социальную ответственность бизнеса.
Ключевым нововведением стало расширение перечня поддерживающих мероприятий для беременных сотрудниц и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Конкретный перечень дополнительных мер будет формироваться с учетом специфики предприятий и возможностей работодателей.
Региональный демографический стандарт представляет собой комплекс рекомендаций для работодателей по созданию благоприятных условий для работников с детьми. Внедрение стандарта способствует формированию в области продуманной социальной инфраструктуры, ориентированной на потребности семей с детьми, и укреплению кадрового потенциала региона через повышение привлекательности тульских предприятий для соискателей.