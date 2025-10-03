Нижегородские сотрудники ДПС задержали «Ладу Гранту» злостного должника

Днем в среду с помощью оперативных баз зафиксировали движение «Лады Гранты», у владельца которой имелась задолженность. Машину задержали на 436 км автодороги Р-125. Владелец не оплатил долг за нарушение ПДД в размере 7 660 рублей. Общая задолженность собственника по 64 исполнительным производствам составила 414 452 рубля.