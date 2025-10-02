Федерация городошного спорта РФ выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Куприянова

Президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова в четверг, 2 октября, выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова.
— Вечно молодой и невероятно искренний, Александр Иванович Куприянов навсегда останется в сердцах москвичей высоким профессионалом российских медиа и лучшей поддержкой для всех нас, — высказалась Павлова.
Она добавила, что благодаря инициативе Куприянова в стране появилась первая команда журналистов и корреспондентов, которая играет в городки, а также было заключено первое в истории соглашение о соревнованиях работников СМИ по городошному спорту.
По словам главы спортивной федерации, Александр Куприянов всегда служил примером веры в будущее России и российского спорта, в том числе связанного с национальными традициями.
Александр Куприянов скончался 2 октября, он руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года. Прощание с журналистом состоится в воскресенье, 5 октября, в 11:00 в большом зале похоронного дома «Троекурово» на западе столицы.
Генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий рассказал, что смерть Куприянова стала для него шоком. Он рассказал, что за день до кончины коллеги он обсуждал с ним рабочие вопросы, строил планы и договаривался об участии в мероприятиях на следующей неделе.