Федерация городошного спорта РФ выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Куприянова

Генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий рассказал, что смерть Куприянова стала для него шоком. Он рассказал, что за день до кончины коллеги он обсуждал с ним рабочие вопросы, строил планы и договаривался об участии в мероприятиях на следующей неделе.