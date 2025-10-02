Большие городские субботники пройдут в Могилеве 18 октября и 1 ноября

С 6 октября в областном центре стартует месячник по уборке, благоустройству дворов, площадей, скверов и улиц. Работы затронут городские парки и зоны отдыха, а также другие объекты социально-бытового и культурного назначения. Наведут порядок перед зимой в мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы.