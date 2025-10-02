Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большие городские субботники пройдут в Могилеве 18 октября и 1 ноября

С 6 октября в областном центре стартует месячник по уборке, благоустройству дворов, площадей, скверов и улиц. Работы затронут городские парки и зоны отдыха, а также другие объекты социально-бытового и культурного назначения.

2 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большие городские субботники пройдут в Могилеве 18 октября и 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

С 6 октября в областном центре стартует месячник по уборке, благоустройству дворов, площадей, скверов и улиц. Работы затронут городские парки и зоны отдыха, а также другие объекты социально-бытового и культурного назначения. Наведут порядок перед зимой в мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы.

Пристальное внимание уделят наведению порядка на территории предприятий, в промышленных зонах, на стройплощадках, гаражно-строительных кооперативах и других территорий.

В связи с этим было принято решение провести в Могилеве два общегородских субботника 18 октября и 1 ноября. -0-