Telegram исключил возможность удаленного доступа США к своим серверам

Компания Telegram опровергла сведения о том, что власти США якобы получили возможность удаленного доступа к ее серверам. В комментарии, опубликованном порталом CyberInsider, представители мессенджера назвали подобные утверждения «невозможными» в силу архитектуры и уровня шифрования системы.
Заявление прозвучало в ответ на публикацию Court Watch. Ранее ресурс сообщил, что федеральный суд США одобрил запрос прокуратуры на использование «техники удаленного доступа» для получения данных с серверов Telegram в рамках расследования дела об эксплуатации детей.
«Доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможен даже для инженеров компании. Система построена таким образом, что сервера надежно зашифрованы, и до сих пор не найдено ни одного способа взлома этого шифрования. Telegram не предоставляет доступ к данным на своих серверах», — подчеркнули в компании.
Также в мессенджере отметили, что площадка «постоянно модерирует вредоносный контент» и обрабатывает все обязательные юридические запросы, поступающие из США. В таких случаях Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов нарушителей, если те причастны к противоправной деятельности.
Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram отказался удалять политканалы по просьбе Франции и Молдавии.