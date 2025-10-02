Telegram исключил возможность удаленного доступа США к своим серверам

«Доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможен даже для инженеров компании. Система построена таким образом, что сервера надежно зашифрованы, и до сих пор не найдено ни одного способа взлома этого шифрования. Telegram не предоставляет доступ к данным на своих серверах», — подчеркнули в компании.