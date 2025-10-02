В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

Он отметил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах перед вылетом.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО России уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем. Отражены атаки беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Украина регулярно пытается атаковать цели в Крыму и над Чёрным морем, однако большинство попыток отражается средствами ПВО.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.