В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

Вечером в четверг, 2 октября, в аэропортах Сочи и Геленджика временно ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

Он отметил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах перед вылетом.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО России уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем. Отражены атаки беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Украина регулярно пытается атаковать цели в Крыму и над Чёрным морем, однако большинство попыток отражается средствами ПВО.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.