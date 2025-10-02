Ричмонд
Депутат Госдумы Горячева рассказала, как начала носить кокошник

Депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева носит кокошник на протяжении трех лет. Об этом в четверг, 2 октября, она рассказала на фоне высказывания российского лидера Владимира Путина.

До этого политик заявил, что он радуется при виде девушек на мероприятиях, которые надевают кокошники и другие русские наряды.

— У меня все началось с подарка от коллеги — но это был не кокошник, а ободок в современной форме. Но после я стала присматриваться к разным вариантам, и постепенно именно кокошник надежно обосновался в моем гардеробе, — добавила парламентарий.

По ее словам, теперь кокошник — «постоянный элемент» ее стиля. Горячева носит его практически ежедневно, передает ТАСС.

