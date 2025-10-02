Стало известно, сколько лет жизни может забрать лишний вес

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что ожирение — главное показание к резекции желудка. Резекция желудка — это бариатрическая операция, при которой удаляют 70−80 процентов объема желудка, формируя на его месте узкую трубку. Данное хирургическое вмешательство — один из самых эффективных методов лечения ожирения. Резекция желудка показана пациентам с избыточным весом и ожирением. Также ее могут назначить при неэффективности консервативных методов похудения и при развитии сопутствующих ожирению заболеваниях.