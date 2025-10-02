Стало известно, сколько лет жизни может забрать лишний вес

Избыточный вес способен стать причиной многих серьезных заболеваний, что, как следствие, серьезно сокращает жизнь человека. Об этом заявил в беседе с изданием «РИАМО» бариатрический хирург Александр Симаков.
— При ожирении I степени продолжительность жизни сокращается примерно на 3−5 лет. При ожирении II степени — примерно на 5−8 лет. Ожирение III степени — тяжелая ситуация, из-за критически большого веса есть риск умереть на 8−10 лет раньше возможного срока, — сообщил доктор.
Медик пояснил, что избыток жира требует большего объема крови, что заставляет сердце работать интенсивнее. Повышается риск появления апноэ, развития сахарного диабета.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что ожирение — главное показание к резекции желудка. Резекция желудка — это бариатрическая операция, при которой удаляют 70−80 процентов объема желудка, формируя на его месте узкую трубку. Данное хирургическое вмешательство — один из самых эффективных методов лечения ожирения. Резекция желудка показана пациентам с избыточным весом и ожирением. Также ее могут назначить при неэффективности консервативных методов похудения и при развитии сопутствующих ожирению заболеваниях.