Педиатр посоветовала кормить школьников осенью квашеной капустой и не прятать от непогоды

Осенью дети часто болеют, особенно школьники, которые испытывают большие нагрузки и постоянно находятся в коллективе. Неочевидные советы о том, как укрепить иммунитет ученика, озвучила в разговоре с «РИАМО» педиатр Евгения Малыгина.
— Самая надежная основа для здорового иммунитета — это сбалансированное питание. Важно включать в рацион ребенка больше овощей и фруктов, богатых витаминами. В частности, квашеная капуста может стать отличным источником витамина С, — отметила врач.
При этом, доктор посоветовала не прятать детей от непогоды, а чаще выбираться на прогулки. Подвижные игры на свежем воздухе, по ее словам, укрепляют организм и помогают легче справляться с вирусами.
