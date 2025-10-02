Психолог поставила точку в вопросе о том, можно ли платить ребенку за оценки

Мотивировать ребенка получать хорошие оценки за оплату — не самая лучшая стратегия. Таким мнением в разговоре с корреспондентом издания aif.ru поделилась психолог Юлия Лосевская.
— Платить за хорошее поведение и оценки — это рискованная стратегия, и она чаще всего оборачивается против родителей. Это подмена мотивации. Ребёнок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Хорошее поведение и учёба — это зона ответственности ребёнка, — считает эксперт.
При этом специалист уверена, что детям все же можно платить, например, за помощь с уборкой. Впрочем, она добавила, что следует отделить обязательные дела от дополнительных и оплачивать только последние.
Любопытно, что россияне совсем не против давать детям деньги на карманные расходы, как поощрение за выполненные дела, рассказал RT. Так, 32% опрошенных признались, что платят за хорошие оценки по итогам школьной четверти, а 28% дают дополнительные деньги за работу по дому.
Ранее «Москва 24» сообщила, что у желания получать деньги за учебу и нежелания убирать за собой всегда есть причины. Если ребенок делает дела исключительно за плату, дело не в лени. Вместо того чтобы откупаться, родителям стоит разобраться в проблеме.