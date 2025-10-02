Покраснение глаз и слезотечение: врач перечислила эти и другие неочевидные признаки глаукомы

Одно из самых опасных заболеваний, глаукома, которая может привести к полной слепоте, развивается постепенно. На какие симптомы следует обратить внимание, сообщила в беседе с «РИАМО» врач-офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская.
— Особенность глаукомы в том, что она развивается скрытно. Симптоматика становится заметной лишь на поздних стадиях, когда зрение уже значительно ухудшено. Среди симптомов может быть покраснение глаз, избыточное слезотечение, затуманивание зрения, появление пелены или радужных кругов перед глазами, — перечислила доктор.
Она добавила, что внутриглазное давление — показатель, на который ориентируются врачи при диагностике глаукомы. Определить его можно только у специалиста, поэтому обязательно регулярно проходить осмотры у офтальмолога.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что некоторые продукты при регулярном употреблении могут негативно сказаться на здоровье глаз и зрения. Это связано с недостатком полезных веществ, ухудшением кровообращения или нарушением обмена веществ. К ним относятся, например, сладости и сахар, соленая пища, жирная и жареная еда, алкоголь.