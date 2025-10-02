Покраснение глаз и слезотечение: врач перечислила эти и другие неочевидные признаки глаукомы

— Особенность глаукомы в том, что она развивается скрытно. Симптоматика становится заметной лишь на поздних стадиях, когда зрение уже значительно ухудшено. Среди симптомов может быть покраснение глаз, избыточное слезотечение, затуманивание зрения, появление пелены или радужных кругов перед глазами, — перечислила доктор.