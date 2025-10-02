Врач ответил, можно ли вновь критически набрать вес после урезания желудка

Бариатрическая операция или урезание желудка проводится пациентам с ожирением, которые не могут сбросить вес традиционными способами, однако, это необходимо для их жизни и здоровья. О том, можно ли вновь набрать лишние килограммы после подобного вмешательства, рассказал изданию «РИАМО» бариатрический хирург Павел Бирюков.