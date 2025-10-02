Ричмонд
Врач ответил, можно ли вновь критически набрать вес после урезания желудка

Ожирение — это хроническое заболевание, а эффективность операции зависит от многих факторов.

Источник: Комсомольская правда

Бариатрическая операция или урезание желудка проводится пациентам с ожирением, которые не могут сбросить вес традиционными способами, однако, это необходимо для их жизни и здоровья. О том, можно ли вновь набрать лишние килограммы после подобного вмешательства, рассказал изданию «РИАМО» бариатрический хирург Павел Бирюков.

— Бариатрические операции эффективны в каждом случае, однако несоблюдение рекомендаций врача может привести к повторному набору веса. Ожирение — это хроническое заболевание, а эффективность операции зависит от физической активности, образа жизни и питания после операции, — предупредил медик.

По словам врача, даже в отдаленном послеоперационном периоде возможен повторный набора веса.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что перед операцией необходима очная консультация специалиста и обследование. В хирургическом вмешательстве откажут пациентам старше 70 лет, планирующим беременность женщинам, перенесшим инфаркт людям, пациентам с анемией, больными легкими или тяжелой формой бронхиальной астмы.