Бывший нападающий Ротора и Факела Максим Бондаренко погиб в 44 года

Причины смерти не раскрываются. Бондаренко был воспитанником «Ротора» и защищал его цвета с 1998 по 2004 год. Помимо волгоградской команды футболист выступал за воронежский «Факел», калининградскую «Балтику» и южно-сахалинский «Сахалин». В одном из розыгрышей Кубка России он вместе с игроком ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись четыре раза.