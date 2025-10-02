Депутат Миронов: Государству нужно платить россиянам за вывоз мусора

Властям необходимо платить россиянам за вывоз мусора — так можно решить проблему стихийных свалок и увеличить мощности по утилизации. Такое мнение в четверг, 2 октября, выразил глава партии Госдумы «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.
— Представители Российского экологического оператора констатируют, что при нынешнем положении рост тарифов для населения в крупных городах вырастет в десять раз. Ясно, что люди такие суммы платить не смогут, — высказался он.
По его словам, в некоторых странах мусор — это ценный источник для вторсырья. Российские ученые также давно разработали качественные технологии по переработке, передает «Газета.ru».
До этого юристы РБК рассказали, что за несанкционированную свалку мусора может грозить штраф или лишение свободы в зависимости от ущерба, который она наносит.
26 сентября председатель СК России Александр Бастрыкин также потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о загрязнении воздуха в Клину. Местная жительница пожаловалась, что люди задыхаются из-за едких химических испарений, которые исходят от мусорного полигона.