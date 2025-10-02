В Москве задержан иностранец, Интерпол разыскивал его за торговлю людьми

Жертвами злоумышленника и его сообщников стали несколько россиян, которых те уговорили согласиться на операцию по изъятию почек. Россиянам пообещали вознаграждение. Почки у них изымали в Косово, в одной из клиник города Приштины. Операции проводились незаконно, подчеркнула Волк.