В Москве задержан иностранец, Интерпол разыскивал его за торговлю людьми

МВД: В Москве задержан иностранец за торговлю людьми с целью изъятия органов.

Источник: Комсомольская правда

В Москве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми. Инициатором розыска выступили российские правоохранительные органы.

«По версии следствия, в период с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии», — информировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Жертвами злоумышленника и его сообщников стали несколько россиян, которых те уговорили согласиться на операцию по изъятию почек. Россиянам пообещали вознаграждение. Почки у них изымали в Косово, в одной из клиник города Приштины. Операции проводились незаконно, подчеркнула Волк.

Мужчину задержали в аэропорту Внуково, когда он был депортирован из Турции.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 и 127.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе МВД.

Тем временем американскому рэперу Пи Дидди грозит 11 лет тюрьмы за торговлю людьми.

Накануне житель Ставропольского края был приговорен к десяти годам заключения в колонии за торговлю людьми — он продал мужчину для принудительного труда на ферме.

