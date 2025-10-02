В Москве задержан иностранец, Интерпол разыскивал его за торговлю людьми

В Москве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми. Инициатором розыска выступили российские правоохранительные органы.
«По версии следствия, в период с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии», — информировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Жертвами злоумышленника и его сообщников стали несколько россиян, которых те уговорили согласиться на операцию по изъятию почек. Россиянам пообещали вознаграждение. Почки у них изымали в Косово, в одной из клиник города Приштины. Операции проводились незаконно, подчеркнула Волк.
Мужчину задержали в аэропорту Внуково, когда он был депортирован из Турции.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 и 127.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе МВД.
Тем временем американскому рэперу Пи Дидди грозит 11 лет тюрьмы за торговлю людьми.
Накануне житель Ставропольского края был приговорен к десяти годам заключения в колонии за торговлю людьми — он продал мужчину для принудительного труда на ферме.