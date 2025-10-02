Эндокринолог Поляков: семена тыквы обладают антипаразитарным эффектом

Телеканал «Царьград» предупредил, что существуют безопасные нормы потребления семечек в день. Для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20—25 г за один прием. При этом тыквенных семечек можно съесть и 50 г за один раз.