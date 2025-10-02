Эндокринолог Поляков: семена тыквы обладают антипаразитарным эффектом

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru назвал самые полезные семечки.
«Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки», — сказал специалист.
Врач уточнил, что тыквенные семечки в сыром виде обладают хорошим антипаразитарным эффектом, содержат много цинка, а также некоторые другие полезные питательные веществе.
Кроме того, льняное семя, заваренное горячей водой, имеет обволакивающий эффект и улучшает пищеварение, отметил Поляков.
Ранее 360.ru сообщил, что пожилым людям стоит добавить в свой рацион питания рыбу жирных сортов, грецкие орехи и тыквенные семечки. Указанные продукты помогут поддержать работоспособность мозга и улучшить память.
Телеканал «Царьград» предупредил, что существуют безопасные нормы потребления семечек в день. Для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20—25 г за один прием. При этом тыквенных семечек можно съесть и 50 г за один раз.