Педиатр предупредила о вреде спортивного питания для подростков

«Для взрослых спортсменов эти продукты часто безопасны и полезны при правильной дозировке, но для детей и подростков их употребление несет определенные риски. Следует отметить, что речь идет в первую очередь о высоком уровне белка и концентрированных аминокислот, который могут перегружать почки и печень», — отметила врач.