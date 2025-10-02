Педиатр предупредила о вреде спортивного питания для подростков

Спортивное питание может быть вредно для подростков и увеличивать нагрузку на почки и печень ребенка. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-педиатр Оксана Царегородцева.
Она обратила внимание, что спортивное питание включает не только изотонические напитки, но и протеиновые батончики, порошковые протеины и заменители сахара.
«Для взрослых спортсменов эти продукты часто безопасны и полезны при правильной дозировке, но для детей и подростков их употребление несет определенные риски. Следует отметить, что речь идет в первую очередь о высоком уровне белка и концентрированных аминокислот, который могут перегружать почки и печень», — отметила врач.
Царегородцева указала, что изотоники и энергетики часто содержат значительное количество сахара или искусственных подсластителей, что может способствовать формированию кариеса, нарушениям обмена веществ и повышенному риску ожирения.
Как писал сайт KP.RU, правильно построенное питание имеет большое значение для нормального физического и нервно-психического развития детей, повышает трудоспособность и успеваемость, выносливость, устойчивость к неблагоприятным влияниям внешней среды, к инфекционным и другим заболеваниям.