Москвичам пообещали наступление второго «бабьего лета» в выходные

Ранее KP.RU сообщил, что бабье лето обычно начинается 14 сентября и продолжается до 21 или 27 сентября. Однако для разных регионов России эти сроки могут отличаться. Как может быть разной и продолжительность бабьего лета. Чаще всего осеннее потепление длится около пяти дней, но может продолжаться от одной до двух недель.