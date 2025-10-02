Москвичам пообещали наступление второго «бабьего лета» в выходные

В Московский регион возвращается тепло. После дождей и холодов в столице и области вновь потеплеет уже в предстоящие выходные, соответствующим прогнозом поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
— Суббота, 4 октября, будет облачной, но без осадков. Днем в столице потеплеет до +14…+16 градусов, в Подмосковье — до +11…+16 градусов. Аналогичные температуры будут наблюдаться и в воскресенье, 5 октября, — сообщил собеседник издания.
Он уточнил, что также прогнозируется небольшой ветер.
Ранее KP.RU сообщил, что бабье лето обычно начинается 14 сентября и продолжается до 21 или 27 сентября. Однако для разных регионов России эти сроки могут отличаться. Как может быть разной и продолжительность бабьего лета. Чаще всего осеннее потепление длится около пяти дней, но может продолжаться от одной до двух недель.