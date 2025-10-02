Ричмонд
Названа опасность эфирных масел при лечении простуды

Лор Джапаридзе: лечение эфирным маслом усугубляет инфекцию.

Источник: Комсомольская правда

Использование эфирных масел при лечении простуды у детей может не только не помочь, но и навредить. Об этом сообщила «Ленте.ру» оториноларинголог Людмила Джапаридзе.

«Применять эфирные масла для ингаляций можно, только если это прямо указано на упаковке. Однако большинство из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя — они могут вызвать аллергию у детей. Кроме того, доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет», — отметила врач.

По ее словам, опасным является и другой популярный метод самолечения простуды — смазывание слизистой носа эфирными маслами. Специалист подчеркнула, что это очень опасно, поскольку масляная пленка парализует работу ресничек, которые должны очищать дыхательные пути, из-за чего инфекции проще закрепиться на слизистой.

360.ru рассказал, что для эффективной защиты от укусов комаров россиянам необходимо использовать натуральные репелленты в виде эвкалиптового или лавандового масла.

В свою очередь RT заметил, что одним из самых изученных натуральных масел от тревожности является лаванда. Также еще одним ароматом, способствующим снижению стресса, является апельсин.