Названа опасность эфирных масел при лечении простуды

«Применять эфирные масла для ингаляций можно, только если это прямо указано на упаковке. Однако большинство из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя — они могут вызвать аллергию у детей. Кроме того, доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет», — отметила врач.