Названа опасность эфирных масел при лечении простуды

Использование эфирных масел при лечении простуды у детей может не только не помочь, но и навредить. Об этом сообщила «Ленте.ру» оториноларинголог Людмила Джапаридзе.
«Применять эфирные масла для ингаляций можно, только если это прямо указано на упаковке. Однако большинство из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя — они могут вызвать аллергию у детей. Кроме того, доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет», — отметила врач.
По ее словам, опасным является и другой популярный метод самолечения простуды — смазывание слизистой носа эфирными маслами. Специалист подчеркнула, что это очень опасно, поскольку масляная пленка парализует работу ресничек, которые должны очищать дыхательные пути, из-за чего инфекции проще закрепиться на слизистой.
