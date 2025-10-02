Теракт в Манчестере совершил гражданин Британии сирийского происхождения

По информации СМИ, нападавший открыл огонь по полицейским, однако остался жив. По предварительным данным, злоумышленник сначала наехал на автомобиле на людей, а затем напал на них с ножом около синагоги. Помощник комиссара полиции по борьбе с терроризмом сообщил местным телеканалам, что по данному делу были задержаны двое человек.