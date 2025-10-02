Теракт в Манчестере совершил гражданин Британии сирийского происхождения

В Манчестере произошел теракт, который, по данным полиции, совершил гражданин Великобритании сирийского происхождения.
По информации СМИ, нападавший открыл огонь по полицейским, однако остался жив. По предварительным данным, злоумышленник сначала наехал на автомобиле на людей, а затем напал на них с ножом около синагоги. Помощник комиссара полиции по борьбе с терроризмом сообщил местным телеканалам, что по данному делу были задержаны двое человек.
Также сообщалось, что прибывшие на место полицейские застрелили подозреваемого. По информации BBC, со ссылкой на местную полицию, в результате нападения в Манчестере погибли три человека, еще несколько получили ранения.
Прежде стало известно, что самостоятельно сдавшийся полиции мужчина, подозреваемый в совершении теракта в немецком городе Золингене, оказался гражданином Сирии. Как заявляют немецкие СМИ, подозреваемый приехал в Германию еще в 2022 году. Тогда он запросил политическое убежище. Причем ни в каком участии в радикальных группировках и связях с ними замечен не был.