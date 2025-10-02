Дачникам назвали сроки посева озимых

KP.RU подчеркнул, что для посадки осенью подходят только холодостойкие культуры, но их список довольно большой. Из овощей это: бораго, кориандр, морковь, пастернак, петрушка листовая и корневая, редис, салат листовой, свекла, черемша, щавель. Кроме того, при осеннем посеве культуры можно высевать совместно. Например, чередовать морковь и редис, морковь и листовой салат. Так можно сэкономить место в огороде.