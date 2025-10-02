Дачникам назвали сроки посева озимых

Дачникам, которые планируют посеять семена на зиму, не следует торопиться — делать это нужно, когда почва уже промерзнет, иначе семена не взойдут. Такой совет озвучила в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России Ольга Воронова.
— Сеять культуры под зиму лучше со второй половины октября. Когда земля промерзнет, нужно посадить в нее семена, а сверху присыпать заготовленной рыхлой землей, — считает садовод.
По словам специалиста, семена не следует удобрять и поливать. Вместо этого полезно накрыть грядки опавшей листвой.
KP.RU подчеркнул, что для посадки осенью подходят только холодостойкие культуры, но их список довольно большой. Из овощей это: бораго, кориандр, морковь, пастернак, петрушка листовая и корневая, редис, салат листовой, свекла, черемша, щавель. Кроме того, при осеннем посеве культуры можно высевать совместно. Например, чередовать морковь и редис, морковь и листовой салат. Так можно сэкономить место в огороде.