Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с обменом валюты

Экономист Щербаченко: мошенники заманивают россиян низким курсом обмена валюты.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники предлагают россиянам обмен валют по, якобы, выгодным курсам — старая идея обмана теперь реализуется в мессенджерах. После перевода средств злоумышленники пропадают, об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru экономист Петр Щербаченко.

— Злоумышленники создают боты и чаты, предлагая обмен валют по курсам, значительно превышающим официальные. После перевода денег жертвы теряют не только свои средства, но и связь с «обменником», — сообщил эксперт.

Специалист добавил, что заманчивые курсы ослабляют бдительность пользователей, а анонимность мессенджеров создает иллюзию безопасности. Однако, люди, ищущие выгодные сделки, могут легко потерять свои деньги.

Ранее KP.RU, рассказал, что цифровой рубль еще не появился, но на нем уже начали зарабатывать мошенники. Аферисты предлагают россиянам инвестировать в цифровой рубль и получать от этих вложений пассивный доход.