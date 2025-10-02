Путин в финале «Валдая» пошутил, что собирает пожитки

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил в финале заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что «собирает пожитки».
«Пожитки пока собираю», — сказал Путин, говоря о завершении мероприятия.
Напомним, выступление президента РФ на пленарной сессии XХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» продлилось около четырёх часов.
Мероприятие было проведено в Красной поляне, тема заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии задействованы 140 участников из более чем 40 государств.
Ранее сообщалось, что Путин пошутил, что мог своей речью на площадке клуба «Валдай» утомить слушателей. Он извинился за это. Зал поблагодарил президента Российской Федерации аплодисментами. Затем Путин продолжил работу в формате вопросов и ответов.